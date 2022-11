La fausse énigme Lukaku, Boyata écarté, les jeunes appelés, Mertens sur le fil… La sélection de Roberto Martinez passée au crible par nos experts (vidéo)

Ce jeudi 10 novembre, à midi, Roberto Martinez a donc dévoilé sa sélection. Le sélectionneur national a tranché. La principale question concernant la présence ou pas de Romelu Lukaku, blessé à la cuisse. Il est bien dans la liste même s’il ne faudra pas compter sur lui au 1er tour.

Pour le reste, on notera que Dedryck Boyata et Jason Denayer ne sont pas repris. Ce dernier figure toutefois sur une liste de joueurs réserves (parmi lesquels on retrouve aussi Alexis Saelemaekers, Bryan Heynen et Dodi Lukebakio) qui pourraient être appelés si un élément de la liste des 26 doit déclarer forfait.