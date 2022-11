Avec Wout Faes, Roberto Martinez réinstaure le principe de méritocratie

Pourtant, Wout Faes sera bien là au Qatar. Et c’est logique. Avec peut-être un temps de jeu limité, certes, mais faire partie de l’aventure est déjà une victoire pour un joueur de 24 ans. Car il y a deux mois, le « David Luiz » anversois n’aurait pas parié se raser le crâne si on lui avait parlé d’une place dans les 26. Son choix de rejoindre la Premier League fut audacieux après deux saisons passées à Reims, mais après un petit temps d’adaptation et des débuts manqués à Tottenham (6 buts encaissés), Brendon Rodgers a décidé de lui faire confiance. Sur les sept derniers matches, les Foxes sont parvenus à garder leur cage inviolée et la présence de Wout Faes aux côtés de Daniel Amartey dans la défense centrale y est évidemment pour quelque chose. « Il est agressif et bien éduqué sur le terrain, vous pouvez rapidement voir qu’il est taillé pour la Premier League », s’est d’ailleurs réjoui son coach il y a quelques jours. Les dix-sept millions déboursés par Leicester cet été trouvent petit à petit leur justification.

Wout Faes ou la surprise qui n’étonne personne. À la longue, Roberto Martinez était devenu un sélectionneur plutôt prévisible, fidèle parmi les fidèles, soucieux de préserver son groupe et ses meilleurs soldats. Jeudi, le Catalan a cette fois-ci fait confiance à la raison en écartant Jason Denayer et Dedryck Boyata d’une défense qu’il sait vulnérable. Ce qui l’a peut-être convaincu d’appeler Wout Faes alors que celui n’a joué que… cinq minutes avec la vareuse nationale depuis sa première sélection en novembre 2021. Laissé sur le banc ou même en tribunes lors des derniers rassemblements, le défenseur de Leicester semblait, comme Brandon Mechele, ne pas vraiment faire partie des plans. Du moins, pas pour ce Mondial.

C’est donc sans conteste grâce à ses performances en club, loin de Tubize et du stade Roi Baudouin, que Wout Faes est parvenu à se glisser dans la « short-list » de son sélectionneur. Avec un message fort pour l’avenir de la part du Catalan qui ne mourra pas totalement avec ses idées en remettant au goût du jour le principe de méritocratie. Malgré leur expérience et leurs services rendus à la nation, Boyata et Denayer ne pouvaient pas passer devant Wout Faes au moment d’embarquer dans le nouveau « Trident ». Tout le mérite lui revient, lui qui a emprunté un chemin particulièrement sinueux depuis sa formation à Anderlecht.

Ignoré par Anderlecht

Né à Mol comme Tom Boonen, Wout Faes aurait lui aussi pour foncer tout droit pour ne pas perdre de temps et suivre les traces d’Anthony Vanden Borre et Vincent Kompany. Considéré comme l’un des plus grands espoirs de Neerpede, demi-finaliste de la Youth League avec Svilar, Mangala et Amuzu, il fut rapidement mis sous le feu des projecteurs sans que cela ne l’aide vraiment à franchir des étapes. « Je n’ai jamais trop fait attention à ce que les supporters et les médias disent sur moi. Vous savez, je suis un garçon assez tranquille dans la vie, je ne voulais pas avoir la tête dans les nuages », nous expliquait-il en février dernier, pour résumer en quelques mots sa personnalité. Prêté à Heerenveen puis à l’Excelsior Rotterdam, Anderlecht le cède pour une bouchée de pain (moins de 500.000 euros) à Ostende et Gert Verheyen en 2018, et ne le reverra jamais.