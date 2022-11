Coupe du monde: Roberto Martinez a posé des choix clairs pour préparer aussi son propre avenir

On s’attendait à du convenu et au final, Roberto Martinez est allé au-delà des convenances. En six ans passés à la tête de la sélection, le Catalan ne nous avait pas habitués à des choix aussi tranchés. Nul ne sait à quel point il a dû se faire violence pour franchir le cap de ses inhibitions, mais toujours est-il que le rajeunissement opéré au sein de la liste des 26 constitue un signal clair.

Le glas n’a pas encore tout à fait sonné pour la génération dorée dont il reste 8 représentants à avoir été de toutes les campagnes en Coupe du monde, à l’Euro ou au Final 4 de la Nations League (Alderweireld, Courtois, De Bruyne, E. Hazard, Lukaku, Mignolet, Vertonghen, Witsel). Mais les cloches annonciatrices d’un renouveau de printemps ont sonné à toute volée, hier, en plein cœur d’un automne que l’on prédit pourtant si morose pour les Diables.