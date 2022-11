Un peigne à poux pour démêler l’histoire de l’alphabet

C’est une découverte peu banale que vient de rendre publique l’université Ben Gourion de Beer-Sheva, dans le sud d’Israël. Dans un article intitulé « A Canaanite’s Wish to Eradicate Lice on an Inscribed Ivory Comb from Lachish » et publié dans la revue en ligne Jerusalem Journal of Archaeology, le Dr Daniel Vainstub explique avoir trouvé un peigne en ivoire utilisé contre les poux et sur lequel figure une inscription « écrite dans un style caractéristique du stade le plus précoce du développement de l’alphabet ». Il serait daté de l’époque de la première implantation à Lachish (40 km au sud-ouest de Jérusalem), soit au 17e siècle avant notre ère. Mais, surtout, il pourrait révolutionner les théories portant sur l’évolution de nos alphabets actuels, explique l’épigraphiste français Michaël Langlois.