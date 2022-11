Coupe du monde: la magnifique réaction d’Arthur Theate et de Jérémy Doku après l’annonce de leur sélection chez les Diables (vidéo)

Roberto Martinez a dévoilé ce jeudi sa sélection de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2022. Et parmi eux, se trouvent Arthur Theate et Jérémy Doku. Les deux joueurs du Stade Rennais étaient avec leurs coéquipiers au moment de l’annonce du sélectionneur des Diables rouges. Et ils ont littéralement explosé de joie, comme le montre la vidéo postée par le club breton sur ses réseaux sociaux.