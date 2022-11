Stib: plusieurs déviations et interruptions ce vendredi

Trams 92 et 93

Les trams 92 et 93 sont interrompus entre les arrêts Louise et Botanique. Les arrêts Poelaert, Petit Sablon, Royale, Palais, Parc et Congrès ne sont pas desservis. Prenez le métro 2 ou 6 entre Louise et Botanique.

Bus 29, 63, 65 et 66

Jusqu'à 12h30, les bus 29 et 63 direction De Brouckère et Gare Centrale sont déviés entre Madou et Gare Centrale par la place du Trône et la place Royale.

Les bus 65 et 66 direction Gare Centrale sont déviés entre Botanique et Gare Centrale par la Petite Ceinture, la place du Trône et la place Royale.

Les bus 29, 63, 65 et 66 direction Hof ten Berg, Cimetière de Bruxelles, Machelen et Péage sont déviés entre Gare Centrale et Madou par la rue de la Loi, la rue Ducale et la Petite Ceinture.

Les arrêts Presse, Parc, Congrès et Rosa Parks ne sont pas desservis.