Coupe du monde: Dedryck Boyata absent de la sélection de Roberto Martinez, «C’est l’aspect le plus compliqué du job de sélectionneur»

Jason Denayer et Dedryck Boyata, malgré leurs 35 et 31 caps respectifs, n’ont pas trouvé place dans la sélection de 26 joueurs annoncée jeudi par Roberto Martinez en vue de la Coupe du monde. L’Espagnol a joué la carte du futur en incluant Zeno Debast, Wout Faes et Arthur Theate, six caps à trois.

Denayer figure sur la liste des quatre réservistes, contrairement à Boyata, qui paie visiblement le prix de prestations en dents de scie avec le Club Bruges cette saison. La fédération belge peut remettre sa liste de 26 jusqu’à lundi à la FIFA et peut bénéficier d’un joker médical jusqu’à 24 heures avant l’entrée en lice des Diables.