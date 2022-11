Accord interprofessionnel: le gouvernement recevra les partenaires sociaux mardi

Le gouvernement fédéral recevra mardi les partenaires sociaux après l’échec des négociations autour de l’accord interprofessionnel et de la répartition de l’enveloppe bien-être et leur fera une proposition de médiation, a indiqué jeudi le Premier ministre, Alexander De Croo, à la Chambre.

Dans l’opposition, les Engagés et DéFI ont mis en garde le gouvernement contre la précarité d’une partie croissante de la population et attiré son attention sur un phénomène nouveau : de nombreux indépendants se sont joints au mouvement, dépassés eux aussi par le prix de l’énergie. Le PTB a visé plus particulièrement le PS et son ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne : « pas question de showtime dans la rue hier et, demain, de signer un arrêté royal qui fixe à 0 % la marge salariale », a averti Raoul Hedebouw.