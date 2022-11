«Qui sait»: la quête des origines

Qui sait, Pauline Delabroy-Allard, Gallimard, 208 p., 19,50€, ebook 13,99 €

Le deuxième roman de Pauline Delabroy-Allard porte un titre auquel, naturellement, on aurait envie d’ajouter un point d’interrogation : Qui sait. Son absence force, bien sûr, à l’interrogation, et il n’est pas difficile d’imaginer que c’était un peu le but de l’absence. Comme un blanc, un temps de suspension, accueilli avec espoir par celles et ceux qui ont lu son premier roman, Ça raconte Sarah, peut-être aussi Maison tanière, un recueil de poèmes et de photos sorti dans l’intervalle.