Podcast – Coupe du monde: que penser de la sélection de Roberto Martinez?

Dix jours avant le match d’ouverture de la Coupe du monde de football, à moins de deux semaines de l’entrée en lice des Belges, on connaît l’identité des 26 Diables qui vont composer le groupe de Roberto Martinez. Peu de surprise, comme attendu : Lukaku est blessé mais présent. Debast, Theate et Faes viennent rajeunir la défense. Frédéric Larsimont suit l’équipe nationale pour Le Soir. Avant son départ pour le Qatar, on lui a demandé son avis sur cette sélection.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict).