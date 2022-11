Bruxelles: une cycliste décède à la suite d’une collision avec un tram

Un accident de roulage entre un tram de la ligne 7 direction Heysel et une cycliste s’est produit jeudi à 09h26, au carrefour formé par le boulevard de la Cambre et l’avenue Émile De Mot à Ixelles, a informé le parquet de Bruxelles.

« Le parquet, informé de l’accident, a ordonné plusieurs devoirs d’enquête. Un expert automobile a été requis afin de descendre sur place et une analyse des images de caméras de vidéosurveillance est en cours pour déterminer les causes exactes de l’accident », a communiqué le parquet. « L’enquête suit son cours et, dans l’intérêt de celle-ci, aucun autre commentaire ne sera fait », a-t-il déclaré.