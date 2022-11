Les flèches de Patrick Besson

Scènes de ma vie privée, Patrick Besson, Grasset, 198 p., 18 €, ebook 13,99 €

Chez Patrick Besson, quand il est un romancier en forme, et cela lui est arrivé très souvent, la formule fait mouche. Dans Scènes de ma vie privée, description d’un écrivain vieillissant en proie au tourment provoqué par le décalage entre, pour le dire vite, ce qu’il rêve d’être et ce qu’il est devenu, il n’y a guère de page où l’on ne s’arrête sur une phrase dont on se demande si elle est née spontanément ou si elle a été longuement affûtée. La première hypothèse est plus probable, même si elle fait un peu peur : pourquoi un seul homme a-t-il tant d’esprit ?