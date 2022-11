Aurélie Djian: «On écrit aussi pour pouvoir oublier»

Comment se construire entre une grand-mère romantique et une mère abusive ? Dans « Du temps de ma splendeur », Aurélie Djian cherche la réponse.

Du temps de ma splendeur, Aurélie Djian, Julliard, 165 p., 18€, ebook 13,99€

Du temps de ma splendeur ». C’est la phrase qui revient souvent dans la bouche de la mère de la narratrice, Reine. Parce qu’elle est devenue un peu fanée et surtout très amère de la défection de son mari, qui est parti ailleurs. Parce qu’elle s’est repliée sur elle-même, est devenue égocentrique, tyrannique, jalouse, cannibale. Et puis elle l’a sans doute toujours été, obsédée par elle-même, et c’est peut-être pour ça que son mari l’a quittée. Heureusement il y a la grand-mère, Rose, solaire, profondément aimante, profondément aimée.