La vie à Kiev, quand la lumière se raréfie

Pour la première semaine depuis un mois, l’agglomération de Kiev n’a pas été bombardée par une nuée de missiles et de drones suicide iraniens, alors qu’il y a sept jours, une frappe massive avait laissé 80 % des habitants sans eau et 350.000 foyers sans électricité. Cependant, depuis 72 heures, la situation énergétique ne cesse de se dégrader dans la région de la capitale et dans le centre du pays, soumis à des coupures d’électricité de plus en plus longues. Dimanche, un responsable de la municipalité de Kiev s’est livré au New York Times, révélant l’existence d’un plan d’évacuation des 3 millions d’habitants de la ville, si jamais un black-out total venait à être décidé.