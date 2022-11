José Mourinho fracasse l’un de ses joueurs à l’AS Rome: «Je lui ai dit de se trouver un nouveau club»

L’AS Rome a partagé l’enjeu face à Sassuolo (1-1) ce mercredi lors de la 14e journée de Serie A. Les Romains ont attendu la 80e pour ouvrir le score via Tammy Abraham, mais la joie est rapidement tombée avec l’égalisation cinq minutes plus tard. Et c’est un José Mourinho particulièrement remonté contre l’un de ses joueurs qui s’est présenté en conférence de presse.

« Je suis désolé que les efforts de l’équipe aient été trahis par l’attitude d’un joueur qui n’a pas été professionnel », a déclaré l’entraîneur portugais. « J’avais 16 joueurs sur le terrain ce soir et j’ai aimé l’attitude de 15 d’entre eux. Concernant le dernier, il ne m’a pas plu et je lui ai dit. »