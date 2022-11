Le goût de Bob Morane

Bob Morane, j’ai adoré ça quand j’étais gosse. La Vallée infernale, La galère engloutie, Sur la piste de Fawcett, le sultan de Jarawak, Oasis K ne répond plus… Rien que les titres titillaient mon imagination. Le premier date de 1953. Et 70 ans plus tard, Bob Morane est toujours là, même si son créateur, Henri Vernes, est mort l’année passée, à 102 ans, ça conserve, l’aventure ! Une nouvelle BD vient de sortir, chez Soleil : Les prisonniers du temps, signée Eric Corbeyran, Christophe Bec et Paolo Grella. Le goût des Bob Morane, c’est comme celui des cuberdons ou des nic-nac, ça ne s’émousse pas avec le temps.