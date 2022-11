Guerre en Ukraine: les Russes tenus loin des revers militaires et diplomatiques de Poutine

Echecs ! Quels échecs ?… » A Finopolis, le forum de la fintech à Moscou, le gratin bancaire russe est tout à son affaire en cette fin de semaine. Loin des mauvaises nouvelles qui, depuis deux jours, se succèdent pour le Kremlin. « Notre priorité ? Le business et nos familles… On ne soutient pas cette guerre. Mais, il faut bien continuer à vivre », confie Elena, directrice d’une réputée société financière et mère de famille. Les méfaits de « l’opération spéciale » et de « la mobilisation partielle », selon les deux litotes du Kremlin, se font bel et bien sentir sur les banques : baisse des investissements pour les petites et moyennes entreprises, hausse soudaine des sorties de cash par les individus… Mais, dans les couloirs du forum de Finopolis, personne ne semble se soucier des revers qui, depuis mercredi, minent pourtant en profondeur le narratif des autorités.