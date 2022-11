Cérémonie de l’Armistice: que commémore-t-on le 11 novembre?

Le 11 novembre commémore la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a 104 ans, la « Grande Guerre » s’achève en Europe, le 11 novembre 1918, avec l’Armistice signé à 5h15 à Compiègne, dans les Hauts-de-France. La guerre de 14-18 s’achève après quatre années de douloureux et sanglants combats. Le document, signé de la main des dirigeants américains, français, britanniques (le camp des forces Alliées) et allemands dans un wagon de train acte la fin de la guerre. Dix millions de personnes auraient perdu la vie.

Les musées de la Grande Guerre

En Europe, des lieux culturels ont vu le jour pour rendre hommage aux victimes de la Grande Guerre et ne pas oublier l’horreur des combats. À Ypres, la guerre est présentée sur le front en Flandre-Occidentale au « In Flanders Fields Museum ». Il est installé dans la Halle aux draps reconstruite d’Ypres, un symbole majeur de la souffrance engendrée par la guerre et de la résurrection qui a suivi celle-ci. À Meaux, en France, a été imaginé le Musée de la Grande Guerre, le plus grand consacré à cette période de l’Histoire. Plus de 70.000 objets et documents sont à la disposition des visiteurs, leur permettant ainsi, de mieux comprendre le quotidien dans les tranchées, la place des femmes dans les combats…