Banques, postes, supermarchés… ce qui est ouvert et fermé en ce vendredi de l’Armistice

Les pharmacies seront également fermées : il faudra se tourner vers les pharmacies de garde, en cas de besoin.

Supermarchés

De nombreux supermarchés sont fermés et il faut se diriger vers les boutiques habituellement ouvertes les dimanches et jours fériés pour faire ses emplettes. Les enseignes Aldi, Lidl, Cora, Makro, Okay et Colruyt seront notamment fermées. Certains magasins Delhaize et Carrefour seront cependant ouverts ce vendredi, suivant les horaires d’un dimanche habituel. La liste de supermarchés ouverts est disponible sur les sites respectifs des deux enseignes : Delhaize et Carrefour.

Certains magasins Spar seront ouverts, il est nécessaire de vérifier leurs horaires sur le site de l’enseigne. C’est également le cas de la plupart des magasins Match, qui ouvriront en matinée.

Transports en commun

Au niveau des transports en commun, aucun changement à la Stib. L’horaire adapté en période de vacances scolaires reste d’application.

Le 11 novembre, les trains de la SNCB circuleront selon l’horaire du week-end.