Le journal photo, nouveau lien des familles

Ma maman attend ce journal tous les mois et les exemplaires restent sur sa table car elle éprouve du plaisir à les consulter régulièrement. Particulièrement pour voir grandir ses (arrière-)petits-enfants et découvrir les commentaires sous chaque photo. Le journal lui rappelle aussi les anniversaires à venir. Et pour la famille, via le même journal mais en PDF ou via l’application, c’est l’occasion de garder du lien entre nous, jusqu’aux cousins et nièces éloignés. »