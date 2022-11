Loïs Openda aux anges après sa sélection pour la Coupe du monde: «Mon frère a failli faire un malaise»

« Je suis très heureux de faire partie des 26. J’étais sur le terrain, à l’entraînement, un kiné m’a demandé si j’étais sélectionné. Je ne savais pas donc on a regardé la liste sur son téléphone. J’étais le dernier nom des attaquants donc il y a eu un peu de suspense. Je suis soulagé et très heureux », s’est-il réjoui.

« C’est un rêve de gosse ! On regardait les Coupes du monde avec mon frère. Maintenant y participer en 2022 avec l’équipe que la Belgique a… c’est vraiment un rêve qui devient réalité », poursuit Openda. « Je dois me donner à fond pour rendre fière la Belgique. J’ai reçu un message de ma maman qui était fière, de mon frère qui a failli faire un malaise. Avec mon frère on pensait beaucoup à ça. On jouait aux jeux vidéo, on regardait le Mondial à la TV. Une Coupe du monde, c’est quelque chose dont tout le monde rêve. »