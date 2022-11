Doha ne veut pas devenir un nouveau Dubaï

Le Qatar compte sur le Mondial pour se placer sur la carte du tourisme mondial. S’il veut éviter les dérives émiraties, il ne peut s’en passer pour attirer une clientèle fortunée et avide de réseaux sociaux.

Doha vit un paradoxe : l’aéroport Hamad International est l’un des plus gros hubs aériens du monde, un stop entre l’Europe et l’Asie. Mais peu de passagers passent ses portes pour visiter la capitale du Qatar.

A l’orée de la Coupe du monde, les autorités parient sur cet événement pour faire connaître leur pays. Nasser Al-Khater, CEO du Mondial 2022, disait son espoir, dans une interview à Sky News : « Des gens viendront ici pour la première fois et diront : “Je ne savais pas à quoi m’attendre.” Et auront trouvé ça incroyable. » « Nous souhaitons que ces visiteurs apprennent les différences entre les cultures, qu’ils découvrent la culture du Qatar, et nous espérons qu’ils auront envie de revenir », disait il y a quelques semaines l’émir Tamim ben Hamad al-Thani dans une interview au Point .