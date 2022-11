Le prix de Flore à Joffrine Donnadieu

C hienne et louve. Comme le jour et la nuit se succèdent. Le jour, Romy, comme prédestinée par son prénom, fait ses gammes comme comédienne au cours Florent, à Paris, après avoir débarqué de Toul, dans sa Lorraine natale. Chienne sur scène, révisant ses classiques, faisant corps avec ses personnages. La nuit, elle se fait louve, dans le club de strip-tease de Pigalle où elle prête ses charmes, avec son corps pour outil de travail. Chienne et louve, en même temps, comme deux faces d’un même visage, mais surtout pour raison économique : arrivée sans un sou à Paris, Romy ne peut compter que sur ses propres forces pour financer son cursus théâtral. C’est ça ou la rue. Ça ou retour à la case départ, racontée dans Histoire de France, le premier roman de Joffrine Donnadieu.