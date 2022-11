Mondial 2022: entre les boîtes de nuit et les gratte-ciel, les Qataris craignent de disparaître

Ultra-minoritaires dans leur propre pays, les Qataris sont tiraillés entre une libéralisation à vitesse grand V et leur envie de préserver leur identité bédouine.

Trois boîtes de nuit se partagent le dernier étage de cet hôtel du sud de la Corniche, à Doha. Sans compter les bars et clubs des autres étages. Au 1er, au 7e, au 14e, la fête est partout. Il suffit d’attendre patiemment dans l’ascenseur, entouré de fêtards parfois avinés, pour entendre le zouk taper aux tympans dès que s’ouvrent les portes. En ce jeudi soir, ça se bouscule, ça boit, ça titube et ça drague. Accoudées au bar, quelques femmes seules. Et courtement vêtues. La prostitution a pris ses quartiers dans les clubs de la capitale.

Ces derniers mois, le Qatar a été sans cesse questionné sur la consommation d’alcool durant la Coupe du monde. Les fans de football pourront-ils faire la fête, s’amuser (et, sous-entendu, être ivres) à Doha ? Les autorités s’en sont toujours sorties par des pirouettes, maintenant une certaine pudeur sur ce qui se passe dans les bars de la capitale. Car le Qatar craint que sa libéralisation fulgurante ne mène à la dilution de ses traditions et de son identité.