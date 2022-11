«Il y a eu une petite confusion, désolé»: quand le secrétaire général de l’ONU lit le mauvais discours à la COP27 (vidéo)

A la tribune de la COP27 à Charm-el-Cheikh (Egypte) ce jeudi, Antonio Guterres a débuté sa prise de parole en prononçant des mots forts sur l’engagement des jeunes générations… jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il ne lisait pas le bon discours.

Après avoir feuilleté plusieurs pages, le secrétaire général de l’ONU s’arrête en pleine déclaration. « Non… Je pense qu’on m’a donné le mauvais discours », dit-il avec un petit sourire en coin, ce qui a suscité l’hilarité et des applaudissements dans l’assemblée. Un assistant lui a finalement apporté le bon discours. « Je vais discuter avec un groupe de jeunes plus tard dans la journée, et je pense qu’il y a eu une petite confusion. Désolé », s’est-il justifié avant de reprendre la bonne déclaration.