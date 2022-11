«Une mauvaise blague»: plus de 630 lobbyistes du secteur des énergies fossiles présent à la COP27

A la Conférence sur le climat, le secteur des énergies fossiles est mieux représenté que les dix pays les plus touchés par la crise climatique.

Quelque 630 lobbyistes travaillant pour les industries du pétrole, du gaz et du charbon se sont enregistrés au sommet de l’Onu sur le Climat Cop 27, qui se tient à Charm-el-Cheikh en Egypte. C’est 25 % de plus que lors du sommet 2021 en Ecosse, ressort-il d’une analyse des organisations environnementales Global Witness et Corporate Europe Observator.

Le secteur des énergies fossiles est ainsi mieux représenté que les dix pays les plus touchés par la crise climatique.