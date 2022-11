Moise Kean emmène la Juventus sur le podium de la Serie A après la victoire à Vérone

Même si la Lazio s’impose en soirée contre Monza au Stadio olimpico, la Juventus fait l’une des très belles opérations de cette journée de semaine, en profitant des points perdus mercredi par l’Atalanta Bergame (6e) et l’AS Rome (7e).

Un but de Moise Kean a permis à la Juventus de s’imposer jeudi soir sur le terrain de la lanterne rouge, l’Hellas Vérone (0-1), et de grimper provisoirement sur le podium de la Serie A en attendant le match de la Lazio Rome (4e) en clôture de la 14e journée.

Loin d’être rayonnante, la « Vieille dame » a fait la différence sur une accélération de Kean, bien lancé par Adrien Rabiot (60e). Deuxième but de la saison pour l’avant-centre italien, titulaire en l’absence de Dusan Vlahovic, toujours aux prises avec une pubalgie à deux semaines des débuts de la Serbie au Mondial-2022 contre le Brésil.

« Ce n’était pas un match facile, jouer ici ce n’est pas simple, mais on a démontré qu’on était une grande équipe », a commenté sur DAZN Moise Kean.

« Quand on est attaquant, la chose la plus difficile est de rester sur la brèche, de ne jamais de se décourager, et l’occasion est arrivée avec le ballon donné par Adrien », a-t-il ajouté.

Les Bianconeri ont souffert jusqu’au bout pour préserver cette cinquième victoire de rang sans prendre de buts.

Ils ont été tout près de concéder un penalty à trois reprises. Mais ils ont échappé à la sanction, d’abord avec un brin de réussite sur une main de Danilo, avec l’intervention de la VAR ensuite qui a annulé une faute sifflée contre Leonardo Bonucci puis avec de la roublardise sur une faute à l’extrême limite de la surface d’Alex Sandro, exclu (90+3e).

Vérone, toujours bon dernier malgré ses efforts, est battu pour la neuvième fois de suite.