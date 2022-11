Climat: une centaine de musées internationaux se disent «profondément choqués» par les «attaques» de militants

Près d’une centaine de musées internationaux se sont déclarés jeudi «profondément choqués» par les actions visant des œuvres d’art organisées par des militants de la cause environnementale, et ont rappelé leur rôle de conservation.

«De ce fait, les fonctions essentielles du musée - collection, recherche, médiation et conservation - sont plus essentielles et plus pertinentes que jamais», ont-ils ajouté.