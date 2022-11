Un dispositif d’écoute et anti-harcèlement à l’école: le projet inspirant d’élèves

Les confinements successifs n’ont pas été faciles à vivre pour les élèves, mais ceux de Koekelberg ont pris les choses en main : ils ont lancé en 2020 un projet visant à remettre en avant la communication et la bienveillance entre eux, à travers la cellule Tell Me. 4 élèves de l’école de l’Athénée Royal de Koekelberg, la directrice et leurs professeurs nous confient leur ressenti sur le dispositif.

« Avec Tell Me, on a remis en avant l’humanité, qui a pu nous manquer lors du confinement. Beaucoup d’élèves traversent des périodes difficiles, on a décidé de remettre au centre de nos relations la bienveillance, l’écoute, la bonne gestion de ses émotions, pour trouver des solutions à ces problèmes » dit Anthony, 17 ans, élève à l’école de l’Athénée Royal de Koekelberg, écoutant à la cellule Tell Me. Cette cellule consiste à mettre en relation des élèves écoutés, victimes de harcèlement scolaire, ou avec d’autres problématiques, avec des élèves écoutant, motivés à aider les autres.