La police attaquée à Bruxelles: un mort, le monde politique réagit

Deux policiers ont été victimes d’une agression au couteau à Schaerbeek ce jeudi. L’un des deux agents a succombé à ses blessures. Plus tôt dans la journée, le suspect s’était rendu au commissariat d’Evere, où il avait proféré des menaces à l’encontre des forces de l’ordre. Le monde politique réagit.

Par la rédaction, AFP et Belga

D’après nos informations, le suspect s’était présenté ce jeudi midi dans un commissariat d’Evere en expliquant son intention de commettre un attentat contre des policiers. Sous la supervision d’un magistrat, il a été emmené avec son propre accord dans un hôpital avec l’objectif de lui faire subir une évaluation psychiatrique. Visiblement, ce dernier a été par la suite relâché.

La chronologie des faits

Les faits se sont produits jeudi vers 19h15 à Schaerbeek. « Une de nos patrouilles a été attaquée par un homme armé d’un couteau », a déclaré la zone de police de Bruxelles-Nord. « Les deux policiers ont ensuite appelé des renforts. Un policier d’une autre patrouille a utilisé son arme à feu pour neutraliser l’agresseur. Les deux inspecteurs blessés et l’agresseur ont été emmenés à l’hôpital. Le parquet de Bruxelles a été informé des faits », a déclaré la zone de police.

Deux équipes Smur et trois ambulances des pompiers de Bruxelles se sont rendues sur place.

Les réactions

Alexander De Croo (Open VLD) a réagi aux événements. « Nos policiers risquent leur vie au quotidien pour assurer la sécurité de nos citoyens. Le drame d’aujourd’hui le démontre, une fois de plus », a écrit sur Twitter le Premier ministre. Et d’ajouter : « Mes pensées vont à la famille et aux amis de l’officier décédé. Mon espoir sincère est que son collègue hospitalisé se portera bien. »

Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur (CD&V), a aussi réagi sur son compte Twitter, qualifiant les événements de « drame horrible ». « Mes pensées vont avant tout aux proches, aux membres de la zone de police et à l’ensemble de la police », indique-t-elle également.

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a réagi en retweetant les mots de son président de parti Egbert Lachaert : « Terrible. Mes pensées vont aux proches de la victime et à chaque agent qui travaille chaque jour pour assurer notre sécurité. »

Paul Magnette, le président du PS, a également eu des mots pour les victimes et leur famille : « Toutes mes pensées vont aux proches des policiers poignardés près de la Gare du Nord, à Bruxelles. N’oublions jamais ce que nous devons aux policiers qui mettent leur vie en danger pour garantir notre sécurité. »

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez s’est exprimé de manière similaire : « Pas de mot face à ce drame. Toutes nos pensées aux proches du défunt ainsi qu’au blessé et son entourage. Total soutien à la police et l’ensemble des agents. Ce soir, je n’ai que colère et tristesse. »