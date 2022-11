Expulsions domiciliaires: Bruxelles avance sur son moratoire hivernal

On n’expulse pas un 25 décembre, ne fusse que parce que c’est impossible de trouver un huissier. Mais je ne peux pas garantir qu’il y a moins d’expulsions pendant l’hiver. Et encore une fois : on peut expulser en Belgique pendant l’hiver ». Le secrétaire général du syndicat des locataires José Garcia, qui tient ces propos, milite pour un moratoire hivernal. C’est-à-dire l’interdiction de mettre dehors un locataire durant la saison la plus froide. Le gouvernement bruxellois vient d’avancer sur ce dossier. L’équipe de Rudi Vervoort (PS) a approuvé jeudi en seconde lecture un avant-projet d’ordonnance en ce sens. Outre la réforme de la procédure d’expulsion, le texte instaure ce fameux moratoire hivernal. Le dispositif sur la table n’a rien d’anecdotique. Sa durée équivaut à quatre mois et demi (du 1er novembre au 15 mars). Surtout, le mécanisme entrera en vigueur chaque hiver. Cette récurrence constitue une première en Belgique.