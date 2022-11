Pas de moratoire pérenne en Wallonie

Le 21 septembre dernier, le parlement de Wallonie a voté à l’unanimité le décret qui organise un moratoire sur les expulsions judiciaires et administratives entre le 1er novembre 2022 et le 15 mars 2023. Cette décision est la copie conforme de celle prise un an plus tôt dans le cadre de la crise sanitaire.

Dans l’opposition, le PTB a fait valoir un bémol, avant de finalement voter le texte présenté par la majorité : d’une manière générale, ce parti s’oppose aux expulsions des locataires, il aurait préféré une mesure structurelle valable toute l’année ou, au moins, chaque hiver systématiquement. Ce qui n’est pas le cas : à ce stade, la mesure n’est pas prévue pour être pérenne.

Le décret wallon a fait l’objet d’un recours de la part du Syndicat des propriétaires et des co-propriétaires : la requête en suspension et en annulation du texte a été transmise à la Cour constitutionnelle.