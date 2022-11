Coupe de Belgique: l’Antwerp vient à bout du SK Beveren de Mbokani après une séance de tirs au but

La seconde mi-temps a été terne sans attaques percutantes et sans occasions jusqu’à ce que sur un tir manqué du remplaçant Thierno Barry, le ballon est arrivé à Mbokani, qui a égalisé (63e, 1-1). Par respect pour les fans de son ancien club, l’attaquant congolais n’a pas fêté son but et il s’est encore abstenu lorsqu’il a signé son doublé suite à une reprise de la tête imprécise de Barry (78e, 2-1). Beveren ne se réjouissait pas longtemps puisque Tshimanga a dévié dans son but un envoi d’Alhassan Yusuf (85e, 2-2). En prolongations, les deux équipes ont pris moins de risque, l’Antwerp donnant même l’impression de miser sur les tirs au but. Frey, Muja, Nsimba et Balikwisha ont réussi les leurs et cela a suffi puisque Kablan et Barry ont transformé le leur contrairement à Hoggas et Mbokani.