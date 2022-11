Royaume-Uni: l’ex ministre des Finances affirme avoir dit à Liz Truss de «ralentir»

L’ancien ministre britannique des Finances Kwasi Kwarteng, renvoyé de l’éphémère gouvernement Liz Truss après que ses annonces budgétaires ont viré au fiasco le mois dernier, a affirmé dans une interview jeudi qu’il avait prévenu Liz Truss qu’elle allait «trop vite» avec ses réformes.

Alors que le Royaume-Uni connaît une inflation à plus de 10% et que les ménages font face à une importante crise du coût de la vie, Kwasi Kwarteng avait formulé fin septembre –quelques semaines seulement après la formation du gouvernement de Liz Truss– une série d’annonces budgétaires à base de baisses d’impôts non financées.