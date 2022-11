Liga: quand Carlo Ancelotti se moque de Luka Modric après son gros raté face à Cadix (vidéo)

Le Real Madrid a relevé la tête après un coup de moins bien en Liga en s’imposant face à Cadix, juste avant la trêve de la Coupe du monde. Mais les Merengues ont tremblé jusqu’à la fin après avoir concédé la réduction de l’écart de Luicas Perez (81e) deux minutes après un gros raté de Luka Modric. Le milieu de terrain a manqué l’occasion de tuer le match en ratant le cadre sur une passe en retrait de Vinicius alors que le but était vidé (79e). À ce moment, son équipe menait 2-0 après des buts d’Eder Militao et Toni Kroos. Le raté immanquable de Modric a finalement laissé le Real sous pression jusqu’au coup de sifflet finale salvateur.

« On a très bien joué jusqu’au 2-1 », a remarqué Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, à l’issue de la rencontre. « On aurait pu marquer le 3-0 avec Modric qui a été trop facile. Alors c’est normal. Cela a été une souffrance inutile. Trois points mérités et nous avons bien fini. »