La Hyundai de l’Espagnol Dani Sordo prend feu en pleine course au Rallye du Japon: il s’en sort indemne (vidéo)

Sordo a indiqué avoir senti une odeur d’essence et vu du feu se déclarant « entre les sièges » alors qu’il abordait la deuxième étape de la course le long de la route boisée.

Sordo a alors arrêté la voiture et les deux hommes ont essayé d’éteindre l’incendie avec des extincteurs. Mais les flammes ont vite envahi le véhicule et ils ont dû abandonner. « Au bout de quelques minutes, ça a commencé à brûler, ça venait de l’arrière et on a essayé de l’éteindre mais c’était absolument impossible », a expliqué le pilote juste après l’incident. « Je suis désolé pour l’équipe, perdre une voiture comme ça, c’est une mauvaise journée. »