Hockey: les derniers travaux des Red Lions

À 63 jours de leur entrée en matière à la Coupe du monde, à Bhubaneswar (Inde), face à la Corée du Sud, les ouailles de Michel van den Heuvel ont démontré clairement qu’ils étaient sur le bon chemin. À Mendoza, en Argentine, même si le bilan chiffré aurait pu être un peu plus charnu (6 points sur 12) pour cette entame de Pro League, face au pays hôte et à l’Allemagne, les Lions ont terminé en force leur mini-tournoi alors qu’ils n’ont pas encore performé leur meilleur niveau. Mais l’essentiel est qu’ils sont en phase ascendante et qu’ils seront bien prêts le 14 janvier prochain. « Le bilan est évidemment positif », souligne Victor Wegnez, à nouveau excellent durant ces 4 rencontres. « Même si au niveau comptable, cela aurait dû être mieux. C’est d’ailleurs la première fois, en 7 ans, que je perds 2 matches consécutifs sous le maillot de l’équipe nationale. Mais c’est positif que cela arrive maintenant.