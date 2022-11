Bruxelles: le suspect de l’attaque mortelle était un ex-détenu connu pour son idéologie extrémiste

Le suspect de l’attaque contre deux policiers ce jeudi à Bruxelles est un dénommé Yassine M, lequel serait répertorié en tant « qu’extrémiste potentiellement violent » dans la Banque de Données Commune de l’Ocam et de la Police. D’autres sources internes à la police confirment au Soir qu’un individu contrôlé hier après les faits et suspecté d’être l’auteur de l’attaque répond bien au nom de Y.M., et que ce dernier était connu en lien avec des questions de terrorisme. Cela est confirmé de source sûre au Soir.

Dans un arrêt du conseil d’Etat datant de 2017, cité par De Morgen et que le Soir a pu retrouver, un rapport de la prison de Lantin, évoqué dans la procédure, mentionne ceci à l’égard de Y.M. : « L’intéressé est incarcéré depuis mai 2013 pour des faits de tentatives/vols avec violence. Il a été transféré à la prison de Lantin en date du 09.06.2017 notamment suite à une agression commise sur un agent pénitentiaire à la prison de Ittre. Bien que l’intéressé ne soit pas détenu pour des faits en lien avec le terrorisme, il apparaît qu’il aurait influencé plusieurs codétenus vulnérables avec son idéologie extrémiste. Le risque de prosélytisme n’est dès lors pas à exclure. A cet égard, il est signalé depuis août 2015 comme musulman radicalisé. Précisons par ailleurs qu’il appartient à un milieu (familial) fortement radicalisé. »