Economie: la Belgique va entrer en récession

«L’UE, la zone euro et la plupart des pays membres devraient plonger en récession au dernier trimestre de cette année», prévoit l’exécutif bruxellois dans un communiqué. Même s’il anticipe un retour de la croissance au printemps, il a revu en forte baisse sa prévision sur l’année 2023 à 0,3% pour les pays partageant la monnaie unique, contre 1,4% attendu jusqu’ici.

La zone euro devrait entrer en récession en fin d’année à cause des prix élevés de l’énergie, liés à la guerre en Ukraine, qui érodent le pouvoir d’achat des ménages, a annoncé vendredi la Commission européenne.

La Belgique également concernée

La Belgique entrera en récession à la fin de l’année, à l’instar de la zone euro, a annoncé vendredi la Commission européenne. Celle-ci a publié vendredi ses prévisions économiques détaillées pour l’Union européenne, la zone euro et les différents États membres.

Pour l’ensemble de 2022, l’économie belge affichera une croissance de 2,8% grâce à un bon premier semestre et à la levée des mesures liées à la pandémie de coronavirus, selon la Commission. L’inflation élevée et la baisse de confiance des consommateurs ont toutefois pesé lourdement sur la croissance au second semestre.

En conséquence, la croissance a chuté à -0,1% au troisième trimestre puis à -0,4% au quatrième trimestre, faisant entrer la Belgique en récession.