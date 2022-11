Près de 40 millions d’euros pour le vainqueur, 10 millions d’euros minimum pour chaque équipe participante: voici tous les gains et dotations de la Coupe du monde 2022!

Le 22 avril dernier à Doha, au Qatar, la FIFA a organisé une réunion avec les représentants de tous les pays qualifiés. Durant celle-ci, l’instance dirigeante du ballon rond a détaillé les dotations de la compétition et annoncé que chacun des 32 pays participants recevra 1,5 million de dollars (1,4 million d’euros) au titre de « contribution aux frais de participation » et donc indépendamment des performances sportives.

Contrairement à d’autres compétitions, le fait de remporter une victoire en phase de groupes ou de faire match nul n’aura en revanche pas d’incidence sur les dotations versées par la FIFA et seul le fait de se qualifier pour un tour suivant permet de bénéficier d’une prime plus élevée.

Les dotations pour chaque tour de la Coupe du monde

Dans le détail, voici les dotations prévues par la FIFA pour chaque tour de compétition :

Vainqueur : 42 millions de dollars, soit 39,8 millions d’euros.

Finaliste : 30 millions de dollars, soit 28,4 millions d’euros.

Troisième : 27 millions de dollars, soit 23,5 millions d’euros.

Quatrième : 25 millions de dollars, soit 21,8 millions d’euros.

Quarts de finaliste : 68 millions de dollars (soit 17 millions de dollars par équipe, soit 16,1 millions d’euros).

Huitièmes de finalistes : 104 millions de dollars (soit 13 millions de dollars par équipe, soit 12,3 millions d’euros).

Équipe éliminée en phase de groupes : 144 millions de dollars (soit 9 millions de dollars par équipe, soit 8,5 millions d’euros).

On remarque que le fait de franchir un tour génère environ 4 millions d’euros supplémentaires de primes à chaque fois jusqu’en demi-finales. Puis ce montant augmente nettement plus à partir de la 3e place. Il existe ensuite un écart conséquent de plus de 10 millions d’euros entre le vainqueur et le finaliste malheureux, dont les gains se rapprochent davantage de celui de la sélection qui aura remporté la petite finale.

Au total, la FIFA a prévu un budget dotations de 440 millions de dollars (soit 420,8 millions d’euros) pour l’ensemble de la compétition. Il s’agit d’une hausse de 91,8 millions d’euros par rapport aux 344 millions de dollars (soit 329 millions d’euros) de l’édition 2018.

Malgré le contexte économique moribond, le Mondial ne connaît visiblement pas la crise…