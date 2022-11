Christine & the Queens s’est transformée en Redcar

Ne dites plus Christine mais bien Redcar, sa nouvelle identité genrée au masculin. Le disque, Redcar les adorables étoiles, a bien paru ce vendredi, après un report dû à un accident lors des répétitions qui force le chanteur et danseur à se produire sur scène avec une jambe raide. Mais mercredi, pour la première des deux dates parisiennes au Cirque d’Hiver Bouglione avant une troisième à Londres, Redcar était bien là au cœur de la piste, tel un Monsieur Loyal tout de noir vêtu, entouré de Queens masquées non plus danseuses mais simplement cameramen et accessoiristes. Pas de musiciens non plus pour ce spectacle sur bande d’un type nouveau. Des écrans sur la façade du vénérable cirque prévenaient : « Popmusic is dead. Long Live Theatre ».