Jazz: Reggie Washington et ses potes, inflammables!

Mark Guiliana, Kurt Rosenwinkel, Joshua Redman et Brad Mehldau, Black lives from generation to generation : Bruxelles est au centre du jazz vivant.

Bruxelles est une ville de jazz. Plein de jeunes musiciens s’y installent pour profiter des bonnes écoles de musique et de la densité des concerts. Des Français, des Italiens, des Allemands, des Luxembourgeois, des Néerlandais, des Suisses, des Finlandais, des Britanniques et même des Américains. C’est que la vie du jazz est intense dans la capitale de l’Europe. Et que les concerts y sont nombreux. Voyez l’agenda de Jazzinbelgium : pas un jour sans jazz.

Et ces derniers temps, on a été gâtés. Ces derniers jours, j’ai pu applaudir Marc Guiliana à Flagey, Kurt Rosenwinkel au Sounds, Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride et Brian Blade à Bozar, et la bande de Black lives from generation to generation au Botanique. Et j’ai raté Julian Lage à Bozar, Aaron Parks au Sounds, Grégoire Maret et Edmar Castañeda à la Jazz Station, Paula Morelebaum au Baixu. Et des tas de jazzmen de Belgique qui sont sur scène un peu partout.