L’Union européenne et la Belgique ne vont pas éviter la récession cet hiver

L’économie de l’UE et de la zone euro va se contracter au dernier trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, prévoit la Commission européenne. Pour la Belgique, ça commence même un trimestre plus tôt. Le retour de la croissance est attendu pour le printemps.

L’hiver arrive, et avec lui la récession. Après avoir offert une belle résistance durant la première moitié de l’année – dans la foulée de la reprise post-covid –, l’économie européenne devrait connaître ce que les spécialistes appellent une « récession technique », soit deux trimestres consécutifs de baisse du produit intérieur brut (PIB). « Les chocs provoqués par la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine entament la demande globale et renforcent la pression inflationniste », note la Commission européenne dans ses prévisions économiques d’automne. « L’Union européenne fait partie des économies avancées qui sont les plus exposées, en raison de sa proximité géographique avec la guerre et de sa grande dépendance aux importations de gaz russe ».