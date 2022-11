Frank Defays avant le match du Sporting de Charleroi contre Malines: «Notre adversaire doit payer notre frustration»

Après la raclée reçue en Coupe de Belgique mardi soir à Seraing, le Sporting de Charleroi se doit de réagir ce samedi soir contre Malines pour son dernier devoir avant le Mondial. « Nous étions tous abattus mardi, mais il y a une compétition qui se joue et un match à préparer ce samedi. C’est ça le plus important », expliquait Frank Defays, ce vendredi en début d’après-midi. Tandis que plusieurs cadres du vestiaire avaient parlé d’amour-propre et d’orgueil mardi, il s’agira de montrer que le message est bel et bien passé. « Notre adversaire doit payer notre frustration du match de Coupe. C’est le dernier match avant la coupure et on doit se donner à 100 %. On a reparlé du match de l’Antwerp qui doit être celui sur lequel on se base. Dans l’idée de préparer cette rencontre sur des bases positives, on a évoqué cette rencontre face aux Anversois plus que celle contre Seraing. »

Capable du meilleur comme du pire, Malines traverse également une saison un peu décevante. « On est concentré avant nous sur nous-mêmes, mais Malines dispose de belles qualités offensives. C’est une très bonne équipe, capable de faire de belles combinaisons. On doit toutefois se focaliser sur nos qualités. »