Matt Hummels a du mal à accepter sa non-sélection avec l’Allemagne au Mondial 2022: «L’une des plus grosses déceptions de ma carrière»

La déception est énorme pour le vétéran de la défense de Dortmund qui n’a pas été sélectionné pour le Qatar. La faute aux choix du sélectionneur allemand Hans-Dieter Flick dans sa liste des 26. Malgré ses 76 capes avec l’Allemagne et ses 18 matchs cette saison avec le Borussia Dortmund, le défenseur de 33 ans a fait les frais du rajeunissement de l’effectif voulu par l’entraîneur national qui a préféré « regarder vers l’avenir » et convoquer le jeune Armel Bella-Kotchap. Et forcément, l’échec est difficile à vivre pour Mats Hummels.

« Sans surprise, c’est l’une des plus grosses déceptions de ma carrière », a écrit le joueur du BVB sur les réseaux sociaux. « Je croiserai les doigts pour l’équipe pendant la Coupe du monde. Le temps m’aidera à répondre à une telle expérience avec un travail acharné, a encore estimé l’un des déçus de la liste allemande. Comme je le fais toujours. »