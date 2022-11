Ronny Deila avant Standard-Union: «Je m’attends à un match bien différent que ceux face à Bruges et l’Antwerp»

Le club liégeois doit retrouver une efficacité devant le but pour espérer gagner dimanche (16h) et se rapprocher du Top 4.

Mercredi soir, après la victoire à Dender, Ronny Deila n’avait pas caché son excitation avant le dernier rendez-vous « pré-Coupe du monde » face à l’Union Saint-Gilles, ce dimanche à 16h. Car le coach norvégien aimerait, comme les supporters, revivre les mêmes moments d’euphories qu’a connu Sclessin cette saison. « Mais je m’attends à un match bien différent que face à Bruges et l’Antwerp », prévient-il. « L’Union est une équipe capable de bien défendre quand elle n’a pas le ballon, et d’attaquer rapidement quand elle le possède. Les joueurs sont très complémentaires et profitent un maximum des espaces. Mais nous devons continuer à jouer comme nous avons su le faire par le passé, avec l’espoir que derrière nous, les fans joueront leur rôle de 12e homme. »

Avec un groupe presque au complet, toujours amputé de Renaud Emond et Nathan Ngoy, le Standard va devoir retrouver une certaine efficacité après deux matches pauvres de ce point de vue là (1 but), alors qu’il a réussi à se créer pas mal d’occasions. « C’est un élément de satisfaction », positive Deila. « L’efficacité, marquer des buts, il n’y a que ça qui compte dans le football. Nous devons effectivement la retrouver pour décrocher un bon résultat qui nous autoriserait à tirer un bilan très positif de ce début de saison. »