Frédéric Vergnoux, nouveau patron de la natation belge: «J’ai découvert une natation peu ambitieuse»

Un peu plus de cinq mois après l’annonce de son arrivée comme entraîneur national et deux mois après son entrée en fonction officielle, Frédéric Vergnoux va enfin pouvoir effectuer un regard périphérique sur tout (ou presque) ce que la natation belge compte comme forces vives. Le Français, 49 ans, engagé (au moins) jusqu’aux JO de Los Angeles 2028, va vivre, ce week-end, ses premiers championnats de Belgique. Et même s’il ne s’agit « que » de ceux en petit bassin de 25 mètres, on le sent impatient de se rendre à Louvain pour y prendre la température. A l’heure où le deuxième sport olympique, malgré quelques frémissements, vit des heures difficiles dans notre pays, le Drômois est plein d’enthousiasme en dépit de l’ampleur de sa tâche.

Dix semaines après votre arrivée en Belgique, comment se déroule votre acclimatation ?