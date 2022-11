Les Belges face à la crise – La famille Monami: «Il s’agit d’être cohérent avec ce que l’on sait»

Dans la famille Monami-Cantillon, on vous présente d’abord… le frigo. « Eric va de toute façon vous en parler », lance Estelle en plaisantant. Eli et Romane, 17 et 14 ans, éclatent de rire. Leur papa dessine un sourire en coin. L’atmosphère, un brin scolaire durant les premières minutes, se détend – avoir une journaliste à la maison pour parler crise même si on s’est présenté comme de bons élèves en matière de consommation énergétique, c’est stressant. « Eric nous a quelque peu imposé la démarche, je ne suis pas certaine d’être à l’aise avec l’exercice, qui est très personnel, mais, pour lui, il est vraiment important de faire passer le message de la sobriété », glisse Estelle.