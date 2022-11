Route du Rhum (voile): le point après deux jours de course

En Multi, Armel Le Cléac’h (Banque Populaire) a ainsi dû se dérouter vers Lorient afin de faire évaluer les dégâts provoqués sur son multicoque suite à la perte brutale de sa dérive centrale. Son équipe a commencé le travail la nuit dernière, et se donne jusqu’à samedi, en fin d’après-midi, pour voir s’il sera possible de repartir ou pas. Le chat noir continue en tout cas à « bien s’occuper » du Chacal sur cette Route du Rhum qui se refuse décidément à lui : forfait en 2014 (suite à une blessure à la main encourue alors qu’il lavait sa voiture !), il voit son remplaçant Loïck Peyron remporter l’épreuve aux commandes de son bateau ! ; puis naufrage en 2018 !

Pas de pénalité pour Caudrelier

Du coup, Charles Caudrelier (Gitana) a creusé un petit trou, en tête de la catégorie Multi et donc de l’épreuve, devant François Gabart (SVR-Lazartigue, à 17 milles) et Thomas Coville (Sodebo, à 33 milles). Le skipper du majestueux Maxi Gitana-Edmond de Rothschild était sous la menace d’une pénalité potentielle de 4 heures pour « départ anticipé ». Son équipe a cependant fait valoir le fait qu’il n’avait pas mordu la ligne avant le coup de canon pour… 50 mètres ! « Un soulagement, car je n’avais pas bien compris cette pénalité, et perdre 4 heures aurait bien sûr été un lourd déficit à rattraper », commentait Caudrelier, par ailleurs malade (indigestion) dès la première nuit.

Gilles Buekenhout : « Un bateau difficile et volage »

Quant aux Belges, ils se comportent très bien par rapport aux objectifs qu’ils se sont fixés. Candidat au podium final en Rhum Multi, Gilles Buekenhout (Jess) n’a pratiquement pas quitté celui-ci depuis le départ, malgré une première nuit blanche…

« Je n’ai pas dormi, car les premières heures ont été très intenses, avec énormément de bateaux à surveiller », disait-il à la vacation de jeudi matin. « Je fais un beau début de course, même si j’ai pris un très, très mauvais départ. Je me suis fait complètement encercler par les Rhum Mono. Il y en a deux qui se sont rentrés dedans. J’ai tout fait pour que mon bateau ne les touche pas. Je crois que certains ont grillé le départ (NDLR : 17 bateaux en tout !). Je crois que je n’étais pas trop mal positionné au Cap Fréhel. Le but est de faire une belle trace et essayer de faire du mieux possible avec ce petit bateau qui est quand même assez difficile et volage, physique et en même temps magnifique. »

À noter que suite à ce départ chaotique, deux favoris de la catégorie ont écopé d’une pénalité de 4 heures : Philippe Poupon (Flo) et Halvard Mabire (GDD). Aussi, ce vendredi midi, Buekenhout était toujours pointé à la 3e place de la catégorie (il a été un moment en tête), à 43 milles du leader Brieuc Maisonneuve (CMA), et 8 milles à peine derrière Roland Jourdain (We Explore).

Jonas Gerckens sans voix !

Quant à Jonas Gerckens, il est également apparu un moment sur le podium virtuel de la Class40 (2e jeudi matin), et a trouvé sa place dans le top 20, avec un déficit par rapport au leader fluctuant autour des 20 milles : 25 milles ce vendredi midi, sur le leader Corentin Douguet (Queguiner-Innoveo). Un classement tout à fait honorable alors que le Liégeois n’a pas beaucoup dormi depuis le départ (un peu mieux dans la nuit de jeudi à vendredi), et souffre d’une extinction de voix, signe d’une grosse crève : « Cela dit, une extinction de voix, ce n’est pas trop difficile à gérer quand on navigue en solitaire », sourit-il après avoir notamment choisi de contourner l’île d’Ouessant par le nord, alors que la plupart de ses rivaux avaient choisi l’option sud-est.

Une demi-douzaine d’abandons

Si Charlie Dalin (Apivia) fait une fois de plus étalage de sa grande maîtrise, en tête de la classe Imoca, on y a déjà enregistré l’abandon du Japonais Kojiro Shiraishi suite à une collision avec un autre bateau au virement de bord du Cap Fréhel, tandis que Damien Seguin (Groupe Apicil) a brisé son grand mât et a dû se dérouter suite à une collision, la nuit dernière, avec un cargo ! Son abandon n’a pas encore été prononcé, mais il est à craindre.