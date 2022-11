Michel Cymès: «Mon rôle dans les médias depuis 30 ans, c’est de rassurer le public»

Le « médecin préféré des Français », comme on le surnomme, énerve ou fascine, c’est selon. Pourtant, Michel Cymès réfute cette étiquette qu’on lui colle : pour lui, c’est à chaque médecin traitant que le titre doit revenir. Il n’empêche, l’homme médiatique s’est nourri de son activité médicale d’ORL et de son rapport à ses propres patients pour vulgariser la médecine depuis 30 ans auprès du grand public. Une mission accomplie avec passion, même s’il reconnaît aussi avoir commis des erreurs. La faute à « sa grande gueule », à son impulsivité et aux troubles de l’attention qui lui ont été diagnostiqués sur le tard. Dans un livre tout juste paru, « Docteur Good » se confie sans tabou sur sa vie, son enfance, son cancer, ses amitiés, ses passions… Il y livre deux visages, celui de l’homme et du médecin.